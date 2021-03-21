شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / " التحالف" يعرض فيديوهات لاستهداف عناصر وآليات حوثية في مارب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن ،جزءًا من فيديوهات استهداف معدات وعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ، التي كان التحالف قد شنّها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لاسناد الجيش الوطني و القبائل في جبهات مأرب.

و يؤكد التحالف فاعلية عمليات الاسناد و تأثيرها الموجع على الميليشيا الإرهابية، مشيرًا إلى أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.