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عاجل / " التحالف" يعرض فيديوهات لاستهداف عناصر وآليات حوثية في مارب

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الدمام - شريف احمد - عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن ،جزءًا من فيديوهات استهداف معدات وعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ، التي كان التحالف قد شنّها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لاسناد الجيش الوطني و القبائل في جبهات مأرب.

و يؤكد التحالف فاعلية عمليات الاسناد و تأثيرها الموجع على الميليشيا الإرهابية، مشيرًا إلى أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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