شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «هيئة الولاية على أموال القاصرين» يعقد اجتماعه التاسع برئاسة آل الشيخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اجتماعه التاسع برئاسة وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة يوم (الخميس) 1442/8/5هـ الموافق 2021/3/18، في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وناقش خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، وتم اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفئات الكريمة المشمولة بخدمات الهيئة.