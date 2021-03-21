«سدايا» ترتقي بالعمل الخيري في المملكة عبر منصة إحسان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري في المملكة، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أمس المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وذلك بمشاركة اللجنة الإشرافية ممثلة بوزارات (الداخلية، العدل، المالية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعليم)، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية.

كما أطلقت حملة إعلامية باسم (#منصة_إحسان) تتفاعل من خلالها جميع الجهات المُشاركة والجهات ذات العلاقة والمستفيدين بهدف إيصال المنصة لأطياف المجتمع كافة.

تقوية قطاع العطاء الخيري

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله في كلمته خلال الحفل «إن الهيئة بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة سدايا الأمير محمد بن سلمان حققت العديد من الإنجازات، كما كان لتوجيهاته ومتابعته الحثيثة بالغ الأثر فيما حققته الهيئة منذ إنشائها قبل أكثر من عام، مستلهمة منه إصرارا وعزيمة وطموحا يعانق عنان السماء».

وبين أن إطلاق منصة (إحسان) سيكون من شأنها دعم مكانة المملكة المرموقة عالميا في مجال العطاء الخيري، حيث تحتل المرتبة الـ50 في تقرير العطاء العالمي الصادر عن مؤسسة المعونة الخيرية (CAF)، ومقرها المملكة المتحدة، وستقوي قطاع العطاء الخيري، حيث بلغ حجم التبرعات للجمعيات الأهلية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 2.6 مليارات سنويا.

وأشار إلى أن المنصة ستسهم في حفظ جهود المتبرعين وأصحاب الخير، كما ستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المتبرعين فيما يتعلق بإجراء الحوالات البنكية للجهات غير الربحية، وستعمل في نفس الوقت على تنظيم بوابات الدفع المخصصة للتبرعات الالكترونية، وستسهل رصد ومتابعة عمليات التبرع كافة، وتحسن الرقابة عليها لضمان أن تذهب لمستحقيها، إضافة إلى ما ستوليه من اهتمام بالمتبرع، وتكثيف التواصل معه لتزويده بأحدث المستجدات المتعلقة بأنظمة ولوائح التبرع في المملكة، وتعريفه بالقنوات المختلفة التي يمكنه استخدامها لدعم المنظمة أو المؤسسة المفضلة لديه.

وأوضح أن (سدايا) تهدف من خلال تطويرها للمنصة إلى تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع عن طريق التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي، كما تساعد المنصة الجهات غير الربحية المختلفة على تنمية مواردها المالية، وتسهل عملية التبرع للباحثين عن الخير، بالتكامل مع بقية المنصات، واطلاعهم على مختلف مجالات التبرع المتاحة في داخل المملكة في مكان واحد.

تعزيز الترابط الاجتماعي

من جانبه أشاد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بالمبادرة والدور الذي ستضطلع به في تنظيم وتنسيق العمل الخيري وتوحيد الجهود فيما بين الجهات الخيرية بتنوع اختصاصاتها واختلاف مجالاتها ومشاريعها تحت مظلة واحدة، بهدف العمل على تطويرها واستثمار طاقاتها وتنظيم الجهات المستفيدة وترتيب أولوياتها والعمل على تحقيق احتياجاتها بشكل أفضل وأمثل.

ولفت إلى أن منصة (إحسان) تهدف إلى تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع عن طريق التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع إسهامه في المجال الخيري، حيث ستعمل على نشر ثقافة التبرع وتعزيز الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع مما يجعل سائر أفراد المجتمع يسهمون في العمل الخيري بما يحقق سمة التعاون والتكاتف المطلوب بين المسلمين.

وسأل الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لكل خير، وأن يحفظهما ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يجزي القائمين على المنصة خير الجزاء ويبارك في جهودهم.

منتجات مختلفة قريبا

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للمنصة عبدالعزيز الحمادي، أن هذه المنصة لم تكن لترى النور لولا توجيهات ولي العهد، الذي رعى هذه المنصة منذ أن كانت فكرة، حيث كان لمتابعته الحثيثة والمتواصلة الدور الأكبر فيما نراه اليوم.

ولفت إلى أن المنصة ستعمل على إطلاق العديد من المنتجات المختلفة قريبا؛ لتعظيم أثر العمل الخيري وغير الربحي، انطلاقا من قوة البيانات والتقنية بتمكين كبير من (سدايا) ممثلا في بنك البيانات الوطني فيها، كما تهدف المنصة إلى تعزيز التـكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها، والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشـفافية في العمل الخيري، حيث تتشرف إحسان حتى هذه اللحظة بخدمة أكثر من 60 جهة حكومية وخيرية، عبر أكثر من 200 فرصة عطاء متنوعة المجال والمكان، يستفيد منها أكثر من 100 ألف إنسان.

تعزيز ريادة المملكة عالميا

1 منصة إحسان للعمل الخيري تسعى لنقل أعمال الخير إلى آفاق أرحب عبر تنظيم عمل القطاع وزيادة موثوقيته، في مبادرة تعكس اهتمام القيادة بالقطاع غير الربحي وتعظيم أثره في حياة الناس والمجتمع داخل المملكة

2 منصة إحسان تم إنشاؤها بناء على أمر ملكي كريم، وتحظى بدعم ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الجهة المطورة للمنصة، وهو ما يعكس عظم الاهتمام الذي توليه القيادة بالعمل الخيري

3 ستعمل على تعزيز ريادة المملكة في القطاعين الخيري والتنموي عالميا، كما ستقود جهود تمكين القطاع الخيري والتنموي في المملكة ورفع كفاءته

4 تنطلق في أهدافها من تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص

5 تسهم في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي وتساعد الجهات غير الربحية المختلفة على تنمية مواردها المالية، وتسهل عملية التبرع للباحثين عن الخير، بالتكامل مع بقية المنصات

6 إطلاق المنصة جاء ليضع حدا لإشكال تعدد الجهات المشرفة على العمل الخيري، حيث يتيح الإطلاع على مختلف مجالات التبرع المتاحة في داخل المملكة في مكان واحد

7 مشروع المنصة يعد منظومة رقمية محوكمة وآمنة وموثوقة وشفافة في جمع وإدارة التبرعات، تعمل على مساندة المنصّات والخدمات والبرامج الوطنية في القطاع الخيري والتنموي