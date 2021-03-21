شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ ناميبيا بذكرى الاستقلال ورئيسة تنزانيا لأدائها اليمين الدستورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية ناميبيا هاجي جينجوب بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة.

وأعرب الملك سلمان عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار

إلى ذلك هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية ناميبيا هاجي جينجوب بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد في برقية عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والرقي.