شكرا لقرائتكم خبر 382 إصابة جديدة بكورونا.. والصحة: احموا أنفسكم بأخذ اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما سجلت وزارة الصحة أمس 382 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 271 حالة في المملكة، حثت الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.

وأوضحت الصحة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، وأتاح تطبيق «صحتي» حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح، مشيرة إلى إجراء 37,402 فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إجمالي الحالات

الإصابات 384,653

الحالات النشطة 3916

المتعافون 374,135

الوفيات 6602

الحرجة 587

الحالات الجديدة بحسب المناطق

الرياض 172

الشرقية 69

مكة المكرمة 58

حائل 21

القصيم 13

الحدود الشمالية 9

المدينة المنورة 9

عسير 8

الجوف 7

تبوك 7

جازان 3

نجران 3

الباحة 3