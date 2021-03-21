382 إصابة جديدة بكورونا.. والصحة: احموا أنفسكم بأخذ اللقاح

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وأوضحت الصحة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، وأتاح تطبيق «صحتي» حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح، مشيرة إلى إجراء 37,402 فحص مخبري جديد.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إجمالي الحالات
الإصابات 384,653
الحالات النشطة 3916
المتعافون 374,135
الوفيات 6602
الحرجة 587
الحالات الجديدة بحسب المناطق
الرياض 172
الشرقية 69
مكة المكرمة 58
حائل 21
القصيم 13
الحدود الشمالية 9
المدينة المنورة 9
عسير 8
الجوف 7
تبوك 7
جازان 3
نجران 3
الباحة 3
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