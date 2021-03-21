شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 7 مساجد في 5 مناطق لثبوت حالات بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 7 مساجد موقتا في 5 مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 41 يوما 326 مسجدا تم فتح 311 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 3 مساجد في منطقة الرياض ومسجد واحد في مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، نجران، وعسير).

وأشارت إلى إعادة فتح 5 مساجد في مناطق (الرياض، المدينة المنورة، الباحة، تبوك، والقصيم)، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي، وذلك لسلامة وصحة الجميع.