إغلاق 7 مساجد في 5 مناطق لثبوت حالات بكورونا

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وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 3 مساجد في منطقة الرياض ومسجد واحد في مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، نجران، وعسير).
وأشارت إلى إعادة فتح 5 مساجد في مناطق (الرياض، المدينة المنورة، الباحة، تبوك، والقصيم)، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.
ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي، وذلك لسلامة وصحة الجميع.
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