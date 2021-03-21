شكرا لقرائتكم خبر ضبط مخالفات في سوقي الخضار والفواكه والحراج بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت جولات الرقابة الميدانية لأمانة المنطقة الشرقية أمس طنا ونصف الطن من الشمام الفاسد المعد للفرز والبيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، واتخذت بحق المخالفين الإجراءات وطبقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

كما نفذت الإدارة العامة لشؤون الأسواق حملة مشتركة أمس، في سوق الحراج للأثاث الرجيع في مدينة الدمام، بهدف منع الافتراش بالطرقات والأرصفة وضبط الباعة الجائلين المخالفين، أسفرت عن رفع 25 طنا من المتروكات.

وأشارت الأمانة إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على المظهر العام، وتزامنا مع الجولات الرقابية الميدانية المكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الصحية في المنشآت والأسواق التجارية.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز 940 أو عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

من جهة أخرى ألزمت أمانة المنطقة الشرقية المكاتب الهندسية والاستشارية عند إعداد تصاميم خزانات المياه والصرف الصحي، بأن تكون الخزانات وأغطيتها وفق متطلبات كود البناء.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن من شروط تجديد التراخيص البلدية للمنشآت أو منح شهادة إتمام البناء أو منح تصاريح ترميمها أن تكون خزانات المياه والصرف الصحي وأغطيتها مطابقة للمواصفات والنماذج المعتمدة وفق متطلبات كود البناء، مشيرا إلى أن التراخيص والشهادات لن يتم منحها إلا بعد التأكد من الشرط المذكور.

وبين أن الأمانة طالبت المكاتب الهندسية والاستشارية بالعمل وفقا لاشتراطات السلامة في المباني الشخصية والسكنية والتجارية، مؤكدا متابعة المواقع، ورصد المخالفين، وتطبيق لائحة الجزاءات المتبعة بحقهم، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجهات الأمانة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع والحد من الحوادث.