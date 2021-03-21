السعودية | فنان إسباني: "نور الرياض" ستنقل المواهب السعودية للعالمية

شكرا لقرائتكم فنان إسباني: "نور الرياض" ستنقل المواهب السعودية للعالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الفنان الإسباني المشارك في احتفالية "نور الرياض" دانيال كانوغار، أن العاصمة السعودية التي يزورها للمرة الأولى شكلت بالنسبة له طابعاً خاصاً، يجعلها بنظره من أفضل المدن التي زارها، وذلك نظير العمق التراثي والبعد الثقافي الإبداعي الذي تحمله إضافة إلى كرم الناس المتواجدين بها.

وقال الفنان الإسباني، في حديثه لـ"العربية.نت": على غرار احتفالية "نور الرياض" التي تجمع كبار الفنانين من الساحة العالمية والمحلية، في العاصمة السعودية، إن هذه الاحتفالية تحمل في طياتها قيمة عالية جداً على الصعيد المهني والإنساني، حيث إني بسببها تعرفتُ على زوايا هذا البلد المتطور بوتيرة عالية تحت قيادة البلاد، والتقيتُ بالعديد من الفنانين السعوديين الموهوبين، الذين سينقلون هذا النوع من الفنون إلى مستويات عالمية في القريب العاجل، والدخول في منافسة مع بقية الدول من مختلف أنحاء دول العالم.

وتابع كانوجار: "خلال تواجدي في الرياض أنا أستمتع حقاً في زوايا هذا العمل الهائل في "نور الرياض"، الذي نحن نفعله إلى عامة الناس والجماهير الذين نريدهم أن يأتوا إلى كافة المناطق، لكي يستمتعوا به، لأننا نؤمن في قرارة أنفسنا بأنه دون تواجدهم ورؤيتهم إلى كل هذا العمل، فلن يكون له معنى ولن تصل الرسالة الإبداعية الفنية التي نحملها في ذواتنا".

إلى ذلك يعد دانيال كانوجار واحدا من أمهر الفنانين العالميين المهتمين في بإمكانيات الصور المعروفة وفن التركيب، وقد أنشأ منشآت فنية عامة ودائمة وأعمالاً فنية ضخمة، وهو فنان إسباني يعيش بين إسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، كما تم عرض أعماله الفنية على واجهات رمزية بما في ذلك Amalgama El Prado في متحف El Prado ، مدريد (2019) و Storming Times Square ، تم عرضها على 47 من لوحات الإعلانات LED في Times Square ، نيويورك (2014) تشمل العروض الفردية Billow، معرض bitforms ، نيويورك (2020)؛ والعديد من المعارض العالمية.

يذكر أن احتفالية "نور الرياض" تمثل باكورة مبادرات برامج (الرياض آرت)، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية من خلال تحويلها إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية، تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني، من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، ليشكل بذلك هذا البرنامج أحد أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.

وقد جُدولت أنشطة وبرامج "احتفالية نور الرياض" ووُزعت على جميع أنحاء مدينة الرياض، من أجل زيادة مشاركة المجتمع وتفاعله مع أنشطتها، مع اشتراط تقيد الحضور بالإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.