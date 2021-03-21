السعودية | الصحة السعودية: لم نسجل أي وفيات مرتبطة بلقاحات كورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: لم نسجل أي وفيات مرتبطة بلقاحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، أنها لم تسجل أي وفيات مرتبطة بأخذ لقاحات كورونا.

وقالت وزارة الصحة، السبت، إنه تم إعطاء أكثر من 3.000.000 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن في أنحاء البلاد.

وكانت الوزارة قد دعت، الجمعة، في بيان لها، الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي"، للحصول على لقاح كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

كما أوضحت أنها لا تزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، حاثة الجميع على أخذ اللقاح حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.

إلى ذلك، أكدت الوزارة تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 383 ألفاً و880، من بينها 3688 حالة نشطة، بينها 564 حالة حرجة ما زالت تتلقى العلاج، وشفاء 240 حالة جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 373 ألفاً و601 حالة.

فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 6591 حالة، بعد تسجيل 6 حالات جديدة خلال 24 ساعة.