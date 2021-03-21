السعودية | مأرب.. الجيش يسيطر على مواقع هامة والتحالف يستهدف الميليشيات

شكرا لقرائتكم مأرب.. الجيش يسيطر على مواقع هامة والتحالف يستهدف الميليشيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حرر الجيش اليمني، اليوم الأحد، مواقع هامة في جبهتي الكسارة والمشجح في محافظة مأرب، عقب هجوم عنيف شنه على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله، إن عناصر "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوماً قوياً على مواقع الميليشيات الحوثية في الكسارة والمشجح، تمكنوا من خلاله تحرير مواقع مهمة في جبهة الكسارة والمشجح، وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، مشيراً إلى أن العملية العسكرية في تلك الجبهتين "تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش".

قوات من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)

وأشاد المصدر بدور طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة الجيش الوطني، مؤكداً أن طيران التحالف تمكن من تدمير 12 آلية عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب.

في سياق متصل، عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، فيديوهات لاستهداف معدات وعناصر الحوثيين، في إطار عملياته لدعم الجيش الوطني في مأرب.

ودمّر التحالف "منظومة دفاع جوي معاد تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة مأرب"، وشمل تدمير المنظومة "كافة مكوناته والخبراء الأجانب"، بحسب التحالف.

وأضاف أن "جميع العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني". وشدد التحالف على استمراره في "دعم عمليات الجيش الوطني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين".