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"البلدية والقروية" تكشف عن منصة جديدة لتقييم التزام مختلف الأنشطة التجارية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه يمكن لمختلف الأنشطة التجارية تقييم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية عبر ‎منصة بلدي.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية:"قيم التزام منشأتك في تطبيق الإجراءات الاحترازية عبر منصة بلدي"، مشيرة إلى أن التقييم الذاتي يساعد منشأتك على التحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف رفع الثقة لزوار المنشأة وحمايتهم.

وتابعت:"المطاعم والمقاهي، صالونات التزيين النسائي، محلات الحلاقة الرجالية، البسطات العامة في أسواق النفع العام، الأماكن الترفيهية المفتوحة، محلات الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، قاعات الأفراح والمناسبات".

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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