شكرا لمتابعة خبر عن "البلدية والقروية" تكشف عن منصة جديدة لتقييم التزام مختلف الأنشطة التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه يمكن لمختلف الأنشطة التجارية تقييم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية عبر ‎منصة بلدي.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية:"قيم التزام منشأتك في تطبيق الإجراءات الاحترازية عبر منصة بلدي"، مشيرة إلى أن التقييم الذاتي يساعد منشأتك على التحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف رفع الثقة لزوار المنشأة وحمايتهم.

وتابعت:"المطاعم والمقاهي، صالونات التزيين النسائي، محلات الحلاقة الرجالية، البسطات العامة في أسواق النفع العام، الأماكن الترفيهية المفتوحة، محلات الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، قاعات الأفراح والمناسبات".