شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "الصحة":بعض دول العالم لا زالت ترصد موجات جديدة من ‎كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا توجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ لقاح كورونا، مشيرة إلى أن بعض دول العالم لا زالت ترصد موجات جديدة من ‎كورونا.

ولفتت وزارة الصحة، أنه لا يوجد حاجة لتأجيل التبرع بالدم بعد أخذ لقاح ‎كورونا، مبينة أن الحالات الحرجة المصابة بفيروس ‎كورونا تمر بمرحلة تذبذب.

وأكدت وزارة ‏الصحة:"مستمرون في التوسع بإعطاء جرعات لقاح كورونا"، مشيرة:"مصابو متلازمة داون ضمن الفئات المستهدفة باللقاح".

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وأبانت وزارة الصحة، أنه يمنع تلقي لقاح ‎كورونا لمن لديهم حساسية مفرطة من نفس اللقاح، مشددة:" لا يجب أخذ فحوصات أو مسحة قبل تلقي لقاح كورونا".

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‏‎وتابعت وزارة الصحة:"اشتراط أخذ اللقاح لأداء ‎العمرة لا يزال تحت الدراسة".

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