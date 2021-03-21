شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "الصحة":بعض دول العالم لا زالت ترصد موجات جديدة من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الصحة، أنه لا توجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ لقاح كورونا، مشيرة إلى أن بعض دول العالم لا زالت ترصد موجات جديدة من كورونا.
ولفتت وزارة الصحة، أنه لا يوجد حاجة لتأجيل التبرع بالدم بعد أخذ لقاح كورونا، مبينة أن الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا تمر بمرحلة تذبذب.
وأكدت وزارة الصحة:"مستمرون في التوسع بإعطاء جرعات لقاح كورونا"، مشيرة:"مصابو متلازمة داون ضمن الفئات المستهدفة باللقاح".
وأبانت وزارة الصحة، أنه يمنع تلقي لقاح كورونا لمن لديهم حساسية مفرطة من نفس اللقاح، مشددة:" لا يجب أخذ فحوصات أو مسحة قبل تلقي لقاح كورونا".
وتابعت وزارة الصحة:"اشتراط أخذ اللقاح لأداء العمرة لا يزال تحت الدراسة".