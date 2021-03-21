شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ بعد إعلان اعتزاله الشعر: أنا لست جبان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

غرد رئيس الهيئة العامة للترفية، تركي آل الشيخ، اليوم مجدداً على حسابه بموقع تويتر، بتغريدات أثارت تساؤلات البعض بشأنها.

وكتب آل الشيخ على حسابه أن الصفة الوحيدة التي لا توجد في شخصيته أنه "جبان" .

وأضاف في تغريدة أخرى:"هناك من يقول انه بـ 100 رجل ... واذا جاء وقت الجد ...فأر أحسن منه".

وتفاعل المتابعون مع تغريداته، وتساءل بعضهم عن سبب كتابته لهذه التغريدات، فيما أشاد آخرون بشجاعته وأخلاقه.

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