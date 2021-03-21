شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح موقف المستفيدين من الدعم بعد تحديث البيانات . والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الأحد موقف المستفيدين من الدعم بعد تحديث البيانات .

وأكد برنامج حساب المواطن أن تحديث البيانات لا يؤثر على الدعم مادامت توفرت شروط الأهلية والإستحقاق.

كما أكد حساب المواطن أنه في حال إضافة الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 مارس سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر مايو ويتم صرف الدعم على الآيبان السابق حتى يتم التأكد من الآيبان المضاف حديثا .