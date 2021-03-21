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29191 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 (29191) مخالفة، وذلك للمدة من 1 / 8 / 1442هـ حتى 7 / 8 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(10949)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7064)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3869)، و منطقة القصيم بـ(1707)، و منطقة المدينة المنورة بـ(1318)، ومنطقة الجوف بـ(1196)، ومنطقة حائل بـ(656)، ومنطقة الباحة بـ(645)، ومنطقة تبوك بـ(608)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(483)، ومنطقة عسير بـ(467) ، ومنطقة جازان بـ(139)، ومنطقة نجران بـ(90).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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