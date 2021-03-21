شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قصة حقيقية لأحد ضحايا إعلانات الفوركس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الأمن العام اليوم الأحد من مخاطر إعلانات الفوركس التي تزعم تحقيق أرباح وتنصب على المواطنين والمقيمين .

وكشف الأمن العام في مقطع فيديو عن قصة مبنية على أحد حقيقية لأحد ضحايا إعلانات الفوركس على الإنترنت .

وقالت المواطنة أنها دائماً ما تتسوق عبر الإنترنت وجذبها إعلان يزعم تحقيق أرباح 20 ألف ريال في الأسبوع ، وفي البداية لم تصدق لكنها فكرت في التجربة .

وأضافت المواطنة أنها تواصلت معهم وطلبوا معلومات عنها وكشفوا لها ما يثبت أنهم مرخصين بالمملكة وبعدها بدأت تحول لهم أموالها لرفع استثماراتها حتى بلغ ما حولته لهم 80 ألف ريال وعندما طالبتهم بالأرباح انقطع معها التواصل وخسرت كل ما حولته .