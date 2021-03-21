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الموارد البشرية توضح كيفية الحصول على تأشيرة زيارة عائليه لأهل المقيم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كيفية الحصول على تأشيرة زيارة عائليه لأهل المقيم.

وقالت الوزارة : تأشيرة زيارة عائليه لأهل المقيم وهذه تقدم وتستخرج من وزارة الداخلية حسب ما لديها من ضوابط واشتراطات خاصة بها.

وجاء ذلك ردا على سؤال تضمن : " اذا قدمت علي زياره عائليه ومهنتي مندوب مبيعات هل يتم الموافقة عليها من غير الرجوع للموسسه حقي من قبل النظام الجديد"

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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