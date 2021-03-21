شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح كيفية الحصول على تأشيرة زيارة عائليه لأهل المقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كيفية الحصول على تأشيرة زيارة عائليه لأهل المقيم.

وقالت الوزارة : تأشيرة زيارة عائليه لأهل المقيم وهذه تقدم وتستخرج من وزارة الداخلية حسب ما لديها من ضوابط واشتراطات خاصة بها.

وجاء ذلك ردا على سؤال تضمن : " اذا قدمت علي زياره عائليه ومهنتي مندوب مبيعات هل يتم الموافقة عليها من غير الرجوع للموسسه حقي من قبل النظام الجديد"