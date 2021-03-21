شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون البلدية يصدر قرار بتعيين المهندس عصام الملا أمينا لأمانة الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل قرار بتكليف المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا أمينا لأمانة محافظة الأحساء.

ورفع الملا شكره وامتنانه لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الاستاذ ماجد الحقيل على هذه الثقة من معاليه، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لرفع مستوى الخدمات البلدية في محافظة الأحساء وكل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم والإسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها محافظ الأحساء.

معربا عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على دعمهما المستمر في كل ما من شأنه دعم مسيرة التنمية في المنطقة، كما أعرب عن شكره لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، دعمه وتحفيزه المتواصل خلال فترة عمله في أمانة المنطقة الشرقة، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه في المهام التي أوكلت له، وأن يكون عند حسن الظن.

يذكر أن المهندس عصام الملا تقلد عدد من المناصب القيادية، حيث عمل رئيسا لبلدية محافظة الخبر، ومن ثم انتقل للعمل وكيلا لأمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع قدم خلالها الكثير من الانجازات من خلال التنفيذ والاشراف على العديد من المشاريع التنموية المهمة والحيوية في المنطقة الشرقية.