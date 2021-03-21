بالفيديو.. «الصحة»: لا يجب أخذ فحوصات أو مسحة قبل تلقي لقاح كورونا

شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على عدم الحاجة لإجراء أي فحوصات أو مسحة قبل تلقي لقاح كورونا مشيرًا إلى أنها إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح «متحدث الصحة» خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن أكثر من 70% من المسجلين في المملكة تلقوا جرعة لقاح كورونا.

كما أشار إلى أنه لا يوجد ارتباط بين اللقاحات كمسبب للجلطات، مؤكدًا أن كل الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات 385020 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّه تمّ تسجيل 277 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 374412 حالة، كما تمَّ تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6609 حالات.

فيديو | #الصحة: لا يجب أخذ فحوصات أو مسحة قبل تلقي لقاح #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/N2kjv10wEA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2021

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