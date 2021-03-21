إطلاق خدمة التقييم الذاتي للإجراءات الاحترازية.. ما هي وما المنشآت المستهدفة؟

أعلن الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إطلاق خدمة التقييم الذاتي للإجراءات الاحترازية.

وأوضح قطان، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الخدمة، متوفرة لجميع المنشآت التجارية المسجلة في منصة بلدي والتي لديها رخص بلدية منتهية أو قائمة، مطالبًا أصحاب تلك المنشآت بالدخول على منصة بلدي، والإجابة على الأسئلة التي تتغير حسب نشاط المنشأة، والتأكد من أنهم يقيمون أنفسهم ذاتيًا.

وأشار إلى أن الخدمة للتأكد من اتباع المنشآت، الإجراءات الاحترازية في أنشطتها، مؤكدًا إصدار شهادات لتلك المنشآت تسمى شهادة التقييم الذاتي والتي تعلق على واجهتها، حتى تساعد المستفيدين في الدخول والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية.

وطالب وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، جميع المنشآت من أهمية استخدام التقييم الذاتي لارتباطه الوثيق بعملية الرقابة والتفتيش الذي يحدث من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق.