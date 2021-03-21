جامعة جازان تدشن قافلة طب الأسنان في نسختها الثالثة

دشن وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، بمكتبه صباح اليوم الأحد، قافلة طب الأسنان التوعوية في نسختها الثالثة، بحضور عميد كلية طب الأسنان الدكتور هيثم فقيه، ووكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الدكتور وليد الصالحي.

وأوضح الدكتور حسن إسحاق أن الوصول إلى الطلاب وتوعيتهم بصحة الفم والأسنان وسط الظروف المفروضة حاليًّا؛ يؤكد حرص جامعة جازان، ممثلةً في كلياتها وأنديتها الطلابية، على المساهمة في العمل المجتمعي.

من جانبه، أشار عميد كلية طب الأسنان الدكتور هيثم فقيه إلى أن القافلة لهذا العام التي تنطلق اليوم وتستمر على مدى 3 أسابيع؛ تستهدف الوصول إلى 10 آلاف طالب وطالبة عبر منصة مدرستي؛ وذلك بعرض برامج اجتماعية توعوية وتثقيفية لرفع مستوى الوعي الصحي بأهمية الأسنان، وبوجه خاص طلاب المرحلة الابتدائية في 44 مدرسة من مدارس منطقة جازان ومحافظاتها، إضافة إلى 5 مدارس من القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور فقيه أن القافلة في هذا العام ستركز، من خلال التطبيق، على تقديم مواد توعوية، ويتم تحديثها دوريًّا، وعمل نظام لمتابعة التفريش اليومي للطفل بطريقة إنجاز المهمات وعمل خانة تختص بتلقي الاستشارات الطبية عن طريق إيميل الاستشارات الطبية، إضافةً إلى إتاحة تسجيل مواعيد لدى عيادات طب الأسنان في الكلية.

يُشَارُ إلى أن الحملة في نسختيها الماضيتين، سجَّلَت تطوُّع 500 طالب وطالبة من الكلية إضافةً إلى الوصول إلى 20 ألف طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية على مستوى إدارتي تعليم جازان وصبيا، وهو أكبر رقم مسجل على مستوى كليات طب الأسنان في المملكة.