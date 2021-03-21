«الصحة»: لا حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ لقاح كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إنه لا توجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ لقاح كورونا، مؤكدًا أن مصابي متلازمة داون ضمن الفئات المستهدفة باللقاح.

وأوضح العبدالعالي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا تمر بمرحلة تذبذب، مؤكدًا الاستمرار في التوسع بإعطاء جرعات لقاح كورونا.

وأشار إلى أن بعض دول العالم لازالت ترصد موجات جديدة من فيروس كورونا.

وأكد أنه لا يوجد ارتباط بين اللقاحات كمسبب للجلطات، مؤكدًا أن كل الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة.

وأشار إلى أن المملكة لم تسجل أي وفيات مرتبطة بأخذ لقاح كورونا.