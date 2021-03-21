بالصور.. أمير حائل يسلم دفعة جديدة من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

سلّم الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم الأحد، الدفعة الجديدة من الوحدات السكنية للأسر المستحقة من مستفيدي الإسكان التنموي في مشروع إسكان حائل.

ونوَّه بدعم القيادة الحكيمة لبرنامج الإسكان التنموي, ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مؤكدًا أن تسلم الأسر وحداتهم السكنية اليوم بالتكامل ما بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وكرّم أمير المنطقة عددًا من الجمعيات الشريكة مع الإسكان التنموي في تسليم الوحدات وتنفيذ المبادرات التطوعية والتنموية.

يذكر أنه تمّ تخصيص ٢٠٠ فيلا سكنية في مشروع الوزارة للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان المستحقين للإسكان التنموي من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة في المنطقة التي تعمل على دراسة الاحتياج لهذه الأسر مع الإسكان التنموي لتمكينهم من السكن الميسر وتطوير وبناء قدراتهم لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

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