الصحة: المصابون بمتلازمة داون ضمن الفئات المستهدفة بلقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - جددت تأكيد التوسع في إعطائه
قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن المصابين بمتلازمة داون ضمن الفئات المستهدفة بلقاح كورونا.
وأضافت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا في المملكة: «مستمرون في التوسع بإعطاء جرعات لقاح كورونا»، مشيرةً إلى أن الحالات الحرجة المصابة بالفيروس تمر بمرحلة تذبذب.
وإجمالًا، أعلنت الوزارة عن تسجيل 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد–19)، وتسجيل 7 حالات وفيات، بينما تم تسجيل 277 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 374412 حالة.