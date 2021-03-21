الرياض إحداها.. 3 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة في 24 ساعة

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات بتسجيل 165 حالة، تلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 74 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 46 حالة.

وسجَّلت القصيم 18 حالة، وحائل 15، وسجلت عسير 12، والمدينة المنورة 11 وتبوك 9 والحدود الشمالية 6، والجوف 4، وجازان 3، وسجلت نجران والباحة حالتين لكل منهما.

وإجمالًا أعلنت الوزارة عن تسجيل 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد–19)، وتسجيل 7 وفيات، بينما تم تسجيل 277 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 374412 حالة.