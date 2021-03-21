أمانة الشرقية تغلق 144 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10360 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 144 منشأة مخالفة، ورصد 483 مخالفة، لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وإبراز تطبيق "توكلنا"، إلى جانب مخالفات بلدية.

فيما استقبلت الأمانة خلال الفترة المذكورة عبر مركز البلاغات 3637 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والملاحظات البلدية.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

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