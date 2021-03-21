أخبار السعودية اليوم.. المملكة الأولى عربيًّا في مؤشر السعادة العالمي.. وإغلاق 6 مساجد مؤقتًا لإصابة مصلين بكورونا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد 21 مارس 2021م منها: إغلاق 6 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بالمملكة لإصابة مصلين بكورونا، والسعودية في المركز الأول عربيًّا في مؤشر السعادة العالمي، ورياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق بالمملكة.

إغلاق 6 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بالمملكة لإصابة مصلين بكورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، غلق 6 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

«الوطني للأرصاد» ينبِّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأحد، بمنطقة تبوك تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

بالتفاصيل.. هكذا تصدرت السعودية المركز الأول عربيًّا في مؤشر السعادة العالمي

تصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية، في تقرير السعادة العالمي لعام 2021م، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة؛ إذ جاءت المملكة في المرتبة الأولى عربيًّا والمرتبة الـ21 عالميًّا في مؤشرات عام 2020م، التي تركز على قياس تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا على مقومات السعادة وجودة الحياة عالميًّا.

«الحربي» يتوقع تشكل كتلة دافئة ورياحًا خماسينية مغبرة ويحدِّد موعدها

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، تشكل كتلة دافئة، وتباينًا في قيم الضغط مصحوبًا بحركة رياح خماسينية مضطربة تكون مغبرة على عدة مناطق بالمملكة.

الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع بمكة المكرمة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، خدماتها للرجال في ستة مواقع بالمنطقة.

وزارة التعليم تثمن 7 أدوار للأم السعودية في «الدراسة عن بُعد»

ثمنت وزارة التعليم دور الأمهات في استمرار العملية التعليمية عن بُعد، وجهودهن لتعويض الفاقد التعليمي لأبنائهن خلال فترة تعليق الحضور للدراسة، والتحوُّل إلى الحضور المتزامن عن بُعد؛ وذلك بمناسبة الاحتفاء بيوم الأم.

«هدف» يحدد 5 شروط للاستفادة من برنامج تمهير

كشف صندوق تنمية الموارد الشبرية (هدف) عن شروط برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» للاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة في الأنشطة والمهن المضافة للبرنامج حديثًا.

أمانة جدة تغلق 209 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية

كثفت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها يومي الجمعة والسبت، جولاتها الرقابية التي بلغت 7353، وأسفرت عن إغلاق 209 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية؛ وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة عسير تقدم خدماتها في 11 موقعًا

تُقدِّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، خدماتها للرجال والنساء في 11 موقعًا، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

أكثر من 229 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران

قدم نظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوعه التاسع من الفصل الدراسي الحالي، خدماته لـ229014 مستخدمًا.

أرامكو: عودة مصفاة الرياض للخدمة بعد ساعات من الهجوم عليها

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، اليوم الأحد، إنَّ مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من الهجوم، مؤكدًا أنَّ الشركة تملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم، وفق العربية.

تنفيذ 117 جولة رقابية على المنشآت التجارية.. وإزالة 9 حظائر عشوائية بالعزيزية

نفَّذت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 117 جولة رقابية على المنشآت الغذائية؛ وذلك لضمان عدم انتشار فيروس كورونا، وبهدف تهيئة الأجواء الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يسبب خطرًا على الصحة العامة.

اليوم.. تدشين منتدى المشاريع المستقبلية بمشاركة 37 جهة حكومية وخاصة

تُدشن، اليوم الأحد، النسخة الثالثة من منتدى المشاريع المستقبلية 2021 بنسخته الافتراضية إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين؛ حيث ستنطلق فعالياته غدًا الاثنين وتستمر 3 أيام، بمشاركة أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة، تطرح أكثر من 1000 مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال؛ وذلك تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

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