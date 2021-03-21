موثقات العدل ينفذن 16700 عملية خلال عام

وأوضحت أن عدد الموثقات ارتفع إلى 120 موثقة، يقدمن الخدمات من خلال خدمة «الموثق»، في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
وبينت أن الخدمات التي تقدمها الموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها، والرهن العقاري. وأكدت وزارة العدل أن خدمة الموثق، تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية وفي وقت قصير.
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