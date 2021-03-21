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موثقات العدل ينفذن 16700 عملية خلال عام

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أسهم تمكين وزارة العدل للمرأة في قطاعاتها المختلفة، ومنحها رخصة التوثيق، في خدمة أكبر عدد من المستفيدين، لا سيما مع تقديم الموثقات خدماتهن في وقت العمل وخارجه وعلى مدار الأسبوع. وكشفت الوزارة، عن تنفيذ الموثقات 16753 عملية توثيق في العام المنصرم 2020، بارتفاع قدره 1043%، عن العام الذي قبله الذي شهد إجراء 1466 عملية.

وأوضحت أن عدد الموثقات ارتفع إلى 120 موثقة، يقدمن الخدمات من خلال خدمة «الموثق»، في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وبينت أن الخدمات التي تقدمها الموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها، والرهن العقاري. وأكدت وزارة العدل أن خدمة الموثق، تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية وفي وقت قصير.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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