شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة «محمد الوعيل» بحضور عدد كبير من الإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شيع أهل ومحبي الإعلامي الراحل محمد الوعيل ، جثمانه إلى مقبرة شمال الرياض بالعاصمة ، بعد عصر اليوم الأحد، و حضر تشييع الجنازة عدد كبير من الإعلاميين داعين له بالرحمة والمغفرة .

الإعلامي "محمد الوعيل" له مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات في الصحافة داخل المملكة ، حيث بدأ مشواره مع الصحافة قبل أكثر من 40 عاما في جريدة "الرياض"، لينتقل بعدها في مواقع قيادية بجريدة "الجزيرة"، كما ترأس تحرير "المسائية" ، وجريدة " اليوم " .

وخاض "الوعيل" العديد من المعارك الفكرية والصحافية ، وعرف بقلمه المميز وآرائه الواضحة ومواقفه الراسخة، وله العديد من المؤلفات، كان آخرها كتاب شهود هذا العصر الذي نشره بداية هذا العام الهجري، كما تولى العديد من المناصب، وحصل على عضويات في مجالات إعلامية وأدبية وسياسية.