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أمير مكة ونائبه يعزيان ذوي "محمد الوعيل"

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الدمام - شريف احمد - قدم أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان واجب العزاء لذوي الإعلامي محمد الوعيل

، وسأل سموّهما الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهمهم الصبر والسلوان .

وكان "الوعيل" قد وافته المنية أمس السبت ، بعد أن ترك أثراً بارزاً في الإعلام السعودي، خلال العقود الخمس الأخيرة ، حيث شغل رئاسة تحرير صحيفة اليوم لمدة 14 عاما، كما ترأس تحرير صحيفة المسائية، وتنقل في مناصب قيادية بعدد من الصحف منها الرياض والجزيرة وعكاظ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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