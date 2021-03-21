شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة ونائبه يعزيان ذوي "محمد الوعيل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان واجب العزاء لذوي الإعلامي محمد الوعيل

، وسأل سموّهما الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهمهم الصبر والسلوان .

وكان "الوعيل" قد وافته المنية أمس السبت ، بعد أن ترك أثراً بارزاً في الإعلام السعودي، خلال العقود الخمس الأخيرة ، حيث شغل رئاسة تحرير صحيفة اليوم لمدة 14 عاما، كما ترأس تحرير صحيفة المسائية، وتنقل في مناصب قيادية بعدد من الصحف السعودية منها الرياض والجزيرة وعكاظ.