شكرا لقرائتكم خبر عن «المسلّم» رئيساً تنفيذياً لشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC)، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، تعيين المهندس زياد بن حمود المسلّم رئيساً تنفيذياً للشركة.

وشغل المهندس المسلّم منصب نائب تنفيذي للرئيس لقطاع الهندسة والعمليات منذ العام 2017، كما شغل سابقاً منصب نائب الرئيس الأول للهندسة والتطوير بالشركة بين عامي 2014 و2017، ومنصب نائب الرئيس الأول، والمدير العام المكلف لوحدة أعمال الطاقة بين عامي 2015 و2017، حيث أشرف على دراسة واعتماد المنتجات الصناعية في قطاع الطاقة.

ويحمل المهندس زياد المسلّم درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية، وحاصلٌ على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود بالرياض، وأكمل العديد من البرامج التنفيذية في معهد إنسياد INSEAD لإدارة الأعمال بفرنسا، إلى جانب عددٍ من الدورات في مجالات التقنية والإدارة.

يذكر أن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة تأسست في عام 1988 ومقرها الرياض، وقد بنت مكانة راسخة في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة على مدار أكثر من ثلاثة عقود، وتقوم الشركة بتصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الأنظمة والمنتجات المتقدمة في قطاعات الدفاع والطيران والاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والطاقة، وينتسب لها أكثر من 2200 موظف، 85% منهم سعوديين، من بينهم أكثر من 500 مهندس ومهندسة معتمدين من ذوي المهارات العالية يعملون بكل كفاءة في مختلف مجالات الشركة.