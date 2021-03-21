وزير الإعلام المكلف ناعياً الوعيل: عشق مهنته ومنحها أجمل أيام عمره

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، الأستاذ محمد الوعيل رئيس تحرير صحيفة اليوم الأسبق.

وقال القصبي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن الوعيل أحد الأسماء البارزة في تاريخ الإعلام السعودي، عشق مهنته ومنحها أجمل أيام عمره بتفانٍ وإخلاص. عزائي لأسرته الكريمة والوسط الإعلامي كافةً.

هيئة الصحفيين تنعى الوعيل:

كما نعت هيئة الصحفيين الزميل الوعيل، وقالت في بيان لها: ببالغ الحزن والأسى تنعى هيئة الصحفيين السعوديين الزميل محمد بن عبدالله الوعيل أحد الرواد البارزين في حقل الصحافة الذي تدرج في دروبها وتدرج بين مناصبها، محرراً، وسكرتيراً للتحرير، ومديراً للتحرير، ونائباً لرئيس التحرير، ورئيساً للتحرير، عبر مشوار حافل بالإنجازات لأكثر من ٤٠ عاماً..

وتابعت: تميز الزميل الوعيل – عليه رحمة الله – بحواراته مع شخصيات المجتمع المختلفة، وعمل في صحف الرياض، والجزيرة، والمسائية، واليوم، وعضواً في مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، وكسب بحسن خلقه محبة الناس، وفقدت الصحافة بوفاته أحد رموزها، ومحبيها الذين أخلصوا لها.

مسيرة حافلة بالنجاح والإنجاز

وتنقل الراحل بين عدد من المناصب القيادية في الصحف السعودية، حيث شغل في السابق منصب رئيس تحرير صحيفة اليوم.

كما شغل منصب رئيس تحرير صحيفة المسائية ونائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، وسكرتير تحرير صحيفة الرياض، ومستشار رئيس تحرير صحيفة عكاظ.



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