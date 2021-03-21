إغاثي الملك سلمان يواصل مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في الخوخة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

ضح مياه:

وجرى خلال الفترة من 4 حتى 10 مارس 2021م ضخ 315,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 305,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 21 حملة للرش الضبابي لمكافحة الأوبئة، وتنفيذ حملة واحدة للنظافة، استفاد منها 8,400 فرد.



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