اخبار السعوديه

أمانة الشرقية تنفذ 10360 جولة وتغلق 144 منشأة مخالفة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم أمانة الشرقية تنفذ 10360 جولة وتغلق 144 منشأة مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

أمانة الشرقية تنفذ 10360 جولة وتغلق 144 منشأة مخالفة

بسبب عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10360 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 144 منشأة مخالفة، ورصد 483 مخالفة، لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وإبراز تطبيق “توكلنا”، إلى جانب مخالفات بلدية.

3637 بلاغاً:

فيما استقبلت الأمانة خلال الفترة المذكورة عبر مركز البلاغات 3637 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والملاحظات البلدية.

إجراءات احترازية:

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا