الناصر: متفائلون جداً واستدانة أرامكو تحت السيطرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 -الرياض

أكد رئيس أرامكو السعودية، أمين الناصر، أن الشركة تملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم، مشدداً على أن مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من الهجوم.

أرامكو والتحديات:

وقال الناصر في تصريحات خاصة لقناة “العربية”، إن ” أرامكو تعرضت لتحديات كبيرة ولكن جاهزية الشركة للتعامل معها عالية”، مشدداً على أن “توزيعاتنا عن 2020 هي الأعلى مقارنة بأي شركة مساهمة في العالم”.

وصرح قائلاً: “سنشهد ارتفاعاً في الطلب على النفط هذا العام خاصة من آسيا”.

الطلب العالمي:

إلى ذلك، أشار رئيس أرامكو إلى أن الطلب العالمي قد يصل إلى 99 مليون برميل يومياً بنهاية 2021 بينما الطلب العالمي 92-93 مليون برميل يومياً حالياً، قائلاً: “متفائلون جداً حيال 2021 ومن المتوقع أن يكون النصف الثاني من 2021 أفضل”.

وفي حين لفت إلى أن اللقاحات ستحسن الوضع كثيراً، قال: “العمل سيستمر على ضبط المحفظة، ومن المتوقع زيادة الدين في المستقبل”.

وتابع: “الاستدانة تحت السيطرة رغم السندات الإذنية لصندوق الاستثمارات العامة”.

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