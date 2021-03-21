ضبط مزور في الرياض بحوزته 50 رخصة إقامة و7 بطاقات تأمين طبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

‏تمكنت الجهة المختصة في شرطة منطقة الرياض من القبض على وافد من الجنسية البنجلاديشية امتهن تزوير الوثائق الرسمية ورخص الإقامة والتأمين الطبي والمتاجرة بها في أوساط المخالفين لنظام الإقامة.

50 رخصة:

وبحسب سناب الداخلية، اتخذ الوافد من مكان إقامته بالرياض معملًا لجرائمه، حيث ضبط بحوزته عدد 50 رخصة إقامة وسبع بطاقات تأمين طبي مزورة، وقد أقر بما نُسب إليه وإيقافه تمهيداً استكمال الإجراءات النظامية بحقه.



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