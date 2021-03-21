اخبار السعوديه

ضبط مزور في الرياض بحوزته 50 رخصة إقامة و7 بطاقات تأمين طبي

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم ضبط مزور في الرياض بحوزته 50 رخصة إقامة و7 بطاقات تأمين طبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

ضبط مزور في الرياض بحوزته 50 رخصة إقامة و7 بطاقات تأمين طبي

تم إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه

متابعات الخليج 365 - الرياض

‏تمكنت الجهة المختصة في شرطة منطقة الرياض من القبض على وافد من الجنسية البنجلاديشية امتهن تزوير الوثائق الرسمية ورخص الإقامة والتأمين الطبي والمتاجرة بها في أوساط المخالفين لنظام الإقامة.

50 رخصة: 

وبحسب سناب الداخلية، اتخذ الوافد من مكان إقامته بالرياض معملًا لجرائمه، حيث ضبط بحوزته عدد 50 رخصة إقامة وسبع بطاقات تأمين طبي مزورة، وقد أقر بما نُسب إليه وإيقافه تمهيداً استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

 
شارك الخبر

شارك الخبر




رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا