شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطن سرق 17 مركبة في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية المختصة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وتمثلت الجرائم في سرقة (17) مركبة من عدد من الأحياء بمحافظة جدة وطمس معلوماتها، وقد جرى استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف المتسبب واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.