شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» تغلق 6 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 6 إصابات بكورونا بين صفوف المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الأحد)، 6 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات فايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 42 يوماً 332 مسجداً، تم فتح 319 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة المدينة المنورة تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة عسير بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد، مسجدين بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الباحة، وأربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.