شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: «فيصل الطبي» يعطي الجرعة الأولى من لقاح كورونا لموظفي المحافظة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نظمت صحة الطائف ممثلة بمجمع الملك فيصل الطبي اليوم (الأحد)، حملة لتطعيم منسوبي إدارة محافظة الطائف باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد.

وثمن محافظ الطائف سعد الميموني الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصحة، في التصدي لجائحة فايروس كورونا المستجد، والحرص الدائم على سلامة المواطنين وتقديم اللقاحات، مشيراً إلى أن ذلك يضاف إلى الدعم السخي والتسهيلات التي يحظى بها المواطن والمقيم.

كما قدم الميموني شكره لصحة الطائف وكذلك مجمع الملك فيصل الطبي، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفايروس كورونا وتطعيم الزملاء في مقر أعمالهم.