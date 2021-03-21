الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع بمكة المكرمة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأحد، خدماتها للرجال في ستة مواقع بالمنطقة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة, ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتبدأ الوحدة المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها في محافظة المويه لمدة أسبوع, ومحافظة الكامل, ومحافظة ميسان لمدة يومين لكل منهما, ومركز قيا لمدة يوم واحد، فيما تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها غداً، في مركز أبو راكة, ويوم الثلاثاء في محافظة اضم لمدة يوم لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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