«هدف» يحدد 5 شروط للاستفادة من برنامج تمهير

كشف صندوق تنمية الموارد الشبرية (هدف) عن شروط برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" للاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة في الأنشطة والمهن المضافة للبرنامج حديثاً.

حدد هدف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر 5 شروط للاستفادة من البرنامج وهي:

- ينبغي أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية.

- ألا يكون ملتحقاً بأي عمل حالياً.

- لم يستفد من البرنامج سابقا.

- أن يكون حاصلاً على درجة بكالريوس او دبلوم.

- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم علي أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

كما أوضح (هدف) أنه يدعم تخصصات: (مساعد إكلينكي، مساعد أسنان، مساعد صيدلي، بصريات، السينما عدة وظائف، وسيط شحن).

وبرنامج تمهير هو برنامج تدريب علي رأس العمل موجّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية والمعاهد (الدبلومات)، ويهدف إلي تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

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