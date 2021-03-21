أكثر من 229 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران

قدم نظام التعليم- عن بُعد- بجامعة نجران في أسبوعه التاسع من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 229.014 مستخدم.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، أنَّ عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ 6.653.854 ملف، وعدد لوحات المناقشة 2309 لوحة نقاشية، و36.693 تقييم.

وبيّن أنَّ الخدمات شملت تنفيذ 12.235 فصل افتراضي، منها 645 جلسة متزامنة، استفاد منها 149.393 حاضر، فيما بلغ عدد الشُّعَب 5858 شعبة، أدارها 1159 أستاذًا، بحضور 20.165 طالب.

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