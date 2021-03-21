بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تورطت في 24 حادث سطو بالرياض

ألقت شرطة الرياض، اليوم الأحد، القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من 4 مقيمين ثبت تورطهم في استدراج العاملين في التطبيقات الإلكترونية والسطو على ما بحوزتهم من أموال، جرى توقيفهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت الشرطة أن التشكيل العصابية مكون من مقيمين 3 من الجنسية التشادية وآخر من الجنسية المالية جميعهم في العقد الثاني من العمر، وثبت تورطهم جميعًا في استدراج العاملين في التطبيقات الإلكترونية والسطو على ما بحوزتهم من أموال تحت وطأة التهديد بالأسلحة البيضاء.

وبمباشرة إجراءات الاستدال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 24 حادثا بذات النمط والسلوك الإجرامي، تركزت جميعها بحي منفوحة حيث قدرت قيمة المسروقات جميعها بمبلغ 28 ألف ريال وقد جرى توقيفهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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