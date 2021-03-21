وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة عسير تقدم خدماتها في 11 موقعًا

تُقدِّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، خدماتها للرجال والنساء في 11 موقعًا، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدة المتنقلة، اليوم، تقدم خدماتها للرجال والنساء في مركز الحيمة بمحافظة خميس مشيط، ومركز الجعبة بمحافظة بيشة، ومركز مربة، ومركز ثربان بمحافظة المجاردة، وللرجال في مركز الحبيل، ومركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير، ومركز وادي الحيا بمحافظة سراة عبيدة، ومركز البشاير لمدة يومين لكل موقع.

فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء القادم للرجال في مركز قنا بمحافظة محايل عسير، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الأربعاء في إدارة التعليم بأبها، وللرجال في قاعدة الملك خالد الجوية لمدة يومين لكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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