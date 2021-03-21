استئصال ورم سرطاني بلسان مريض في مستشفى الملك خالد بنجران

نجح الفريق طبي في مستشفى الملك خالد بنجران، في استئصال ورم خبيث في اللسان لمريض؛ حيث تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة وجود ورم في اللسان، وقد تقرر إجراء تدخل جراحي.

ونجح فريق طبي متكامل من جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والعنق وأطباء التخدير والعناية المركزة ومختبر الأنسجة؛ في استئصال الورم السرطاني باللسان وتجريف العقد اللمفاوية بالرقبة وترميم موقع الورم.

وقد استمرَّت متابعة الفريق الطبي للمريض لمدة أسبوع، وتحسَّنت حالته الصحية، وتم السماح له بالخروج وهو بصحة جيدة.

اقرأ أيضًا:

9 نصائح من الصحة لتقليل الإصابة بسرطان الثدي