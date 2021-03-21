«الحربي» يتوقع تشكل كتلة دافئة ورياحًا خماسينية مغبرة ويحدّد موعدها

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، تشكل كتلة دافئة وتباينًا في قيم الضغط مصحوبة بحركة رياح خماسينية مضطربة تكون مغبرة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحربي اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع «تويتر»: « بأمر الله الثلاثاء والأربعاء كتلة دافئة جدًا وتباين في قيم الضغط وحركة رياح خماسينية مضطربة تكون مغبرة على نطاق واسع من الوسط الشمالي من المملكة تكون أكثر شدة في محيط منطقتي حائل وتبوك وشمال القصيم وسواحل مكة المكرمة وعلى وجه الخصوص من الليث وحتى شمال جدة ».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: استقرار طقس الأحد على معظم مناطق المملكة

الحربي: ارتفاع كبير في درجات الحرارة على جدة وقراها وبراريها

«الحربي»: حالة مطرية على مناطق واسعة.. والغيث لن ينقطع لمدة 10 أيام