السعودية اليوم / الهيئة العامة للأوقاف تطلق برنامج التمكين القيادي لمنسوبي القطاع الوقفي



الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

تطلق الهيئة العامة للأوقاف ممثلة بذراعها المعرفي مركز الريادة الوقفي اليوم مرحلة التسجيل في البرنامج التطويري الموجّه لقيادات القطاع الوقفي "برنامج التمكين القيادي"، مستهدفاً رفع الوعي الذاتي لدى المستفيدين، وتعزيز الممارسات والسلوكيات القيادية، والتدرب على مفاهيم القيادة وممارستها وفق أفضل المنهجيات العالمية، ويستغرق مدة زمنية تصل إلى أربعة أشهر من التدريب الجماعي والفردي.

ويتميز البرنامج الذي يستهدف رؤساء مجالس إدارة المنظمات الوقفية ومدراءها التنفيذيين باعتماده منهجيات وممارسات متوائمة مع الثقافة والاحتياج المحلي، ويقدمه مدربون خبراء ومختصون، عبر برنامج تطبيقي عملي يتمثل في برنامج TLC القيادي، والذي يتحصّل المستفيد بموجبه على شهادة دولية معتمدة في القيادة الإدارية من شركة WILEY الأمريكية.

ويأتي البرنامج الأول من نوعه ضمن خطط الهيئة العامة للأوقاف في تحقيق مستهدفات النهوض بالقطاع الوقفي وتمكين القيادات الشابة وتطوير قدراتها الإدارية، والاستثمار في رأس المال البشري بهدف رفع مخرجات القطاع الوقفي وتجويد أثرها؛ مما يرفع مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتسجيل من خلال الرابط: https://www.awqaf.gov.sa/ar/form/empowerment-program-for-leadersh.

وتعمل الهيئة العامة للأوقاف من خلال عدة مشاريع ومبادرات إلى تحقيق الأثر التنموي وتعزيز البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي وتطوير وحوكمة آليات عمله؛ معتمدة في ذلك على إستراتيجيتها المبنية على ركائز وأهداف تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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13:42ت م

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