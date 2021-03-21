السعودية اليوم / تعليم الرياض ينظم غداً ملتقى "وقاية وحماية" للتوعية بأضرار المخدرات



الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض غداً عن بعد بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة الملتقى الإرشادي "وقاية وحماية" للتوعية بأضرار المخدرات .

ويهدف الملتقى الذي يأتي في إطار التعاون والشراكة المستمرة مع المديرية إلى توعية الأسرة التعليمية بأضرار المخدرات ومكافحة السموم والمجتمع بشكل عام .

ويتضمن الملتقى محاضرة عن دور الإدارة الوقائية بالمديرية في الرفع من المستوى التثقيفي لدى المرشدين الطلابيين بالمدارس، وعن دور المرشد الطلابي في التوعية بأضرار المخدرات داخل المدرسة والمجتمع التعليمي ،ومحاضرة بعنوان "ماذا ينبغي عليّ ؟" ، عن دور ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم خارج المدرسة.

// انتهى //

13:26ت م

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