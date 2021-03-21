السعودية اليوم / أمانة تبوك تنفذ أكثر من 9500 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أسبوع



تبوك 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

نفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 9514 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق 86 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية, وإصدار 27 مخالفة لمنشآت مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية .

وأكدت أمانة تبوك أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940، أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.

// انتهى //

13:20ت م

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تبوك 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسنفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 9514 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق 86 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية, وإصدار 27 مخالفة لمنشآت مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية .وأكدت أمانة تبوك أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، كارتداء الكمامة، وتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، إلى جانب فحص المرتادين للمحال التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الجسدي، مبينةً أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940، أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.// انتهى //13:20ت م0057

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