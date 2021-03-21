السعودية اليوم / أمانة جدة تغلق 209 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية



جدة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

نفذت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 7353 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 209 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية .

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 256 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و 15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس .

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12:46ت م

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